Milan-Roma, la CAN boccia Guida: avrebbe dovuto espellere Saelemaekers

Continua a far discutere il comportamento di Alexis Saelemaekers, che alla prima partita da ex contro la Roma è apparso decisamente nervoso e nel finale ha esultato in faccia all'arbitro dopo il rigore sbagliato da Dybala. Il belga non ha ricevuto nemmeno un giallo, ma - secondo quanto riporta il Corriere dello Sport - per la CAN (la Commissione Arbitri Nazionale) l'episodio doveva essere valutato diversamente da Guida: Saelemaekers andava espulso per "esultanza irriguardosa". Le polemiche dei tifosi giallorossi avevano da subito accusato il belga, che proprio secondo l'Associazione Italiana Arbitri non solo andava sanzionato ma addirittura spedito negli spogliatoi con un cartellino rosso.