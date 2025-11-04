Rangers-Roma, biglietti e meeting point: tutte le info per la trasferta di Glasgow

Sarà possibile accedere allo stadio a partire da 90 minuti prima del calcio d’inizio, 18.30 ora locale

Giovedì sera la Roma tornerà in campo in Europa League contro i Rangers: appuntamento alle 21:00 all'Ibrox Stadium di Glasgow. Pochi istanti fa il club giallorosso ha diramato tutte le informazioni utili per i tifosi che si recheranno in Scozia:

Biglietti e settore ospiti — AS Roma informa che i biglietti acquistati per la sfida con i Rangers FC sono stati inviati nella mattinata di martedì 4 novembre agli indirizzi mail inseriti a sistema in fase di acquisto. Chi non avesse ricevuto la mail, o riscontri problemi nella visualizzazione del biglietto, può richiedere assistenza chiamando lo 06-89386000 (dalle 9.00 alle 18.30). Il biglietto è in formato PDF Mobile, pronto per essere mostrato direttamente dal tuo smartphone.

Il settore ospiti è situato presso i settori GW1-GW2-GW3-BF5, Ingresso Sandy Jardine West Corner- Broomloan Front. Sarà possibile accedere allo Stadio a partire da 90 minuti prima del calcio d’inizio, 18.30 ora locale. Il settore riservato ai possessori di biglietto di Tribuna per i tifosi giallorossi è il CD5, Bill Struth Main Stand. Non sarà ammesso in alcun modo l’accesso al settore ospiti con biglietti validi per altri settori dello stadio.

Meeting point e stadio — Su indicazione delle Autorità Locali, il punto d’incontro per tutti i tifosi giallorossi è situato in George Square e The Merchant City. Da queste zone, i tifosi potranno facilmente raggiungere la metropolitana di Glasgow, che opera su un circuito circolare, e scendere alla stazione di Govan. Dalla Stazione Govan sarà possibile raggiungere lo stadio in 10 minuti a piedi attraverso Broomloan Road. In alternativa, sarà possibile recarsi allo stadio a piedi (45/60 minuti di percorrenza, oppure in taxi).

All'arrivo, i tifosi saranno sottoposti a un controllo dei biglietti e a una perquisizione. Non è consentito introdurre borse più grandi di un foglio A4. Non saranno disponibili depositi bagagli. È reato cercare di entrare o trovarsi all'interno dello stadio sotto l'effetto dell'alcol. All'interno dello stadio non è consentito fumare, compreso l'uso di sigarette elettroniche.