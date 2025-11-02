Milan-Roma, Saelemaekers scatenato: furioso con tutti e fa ammonire Wesley

Una partita dal ritmo altissimo e caratterizzata da una grande intensità per tutti i 90 minuti, ma anche abbastanza nervosa soprattutto a partire dalla fine del primo tempo. Tra questi, il più scatenato è stato proprio Alexis Saelemaekers - ex della sfida - che prima ha tagliato la strada ad El Aynaoui (ammonito) e poi nella seconda frazione ha continuato a pizzicare Wesley spingendolo anche a commettere su di lui un fallo da ammonizione È servito addirittura Max Allegri per calmare Saelemaekers che stava per andare faccia a faccia con i suoi ex compagni dopo il giallo del brasiliano. Non certo l'atteggiamento che si aspettavano i giallorossi dopo una stagione complicata ma vissuta insieme e da squadra.