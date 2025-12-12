Mercato, Zirkzee resta il grande obiettivo. Dybala-Boca? In Argentina sono sicuri

Il mercato di gennaio è sempre più vicino. Joshua Zirkzee continua ad essere il grande obiettivo della Roma: il 24enne olandese ha chiesto da tempo la cessione al Manchester United ed è ora in attesa di un segnale da parte dei Red Devils. In caso di cessione, il costo resta fissato sui 30 milioni di euro, tra prestito ed obbligo di riscatto. Intanto, non si fermano le voci legate al futuro di Paulo Dybala: dall'Argentina continuano ad arrivare indiscrezioni in merito a un ritorno in patria della Joya. Nico Ambrogi, esperto di mercato argentino, ha rivelato: "A gennaio o a metà anno. Non si andrà oltre. Dybala giocherà per il Boca Juniors. Ci sono stati contatti". Il contratto del numero 21 con la Roma scadrà a giugno 2026.