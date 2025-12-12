Mercato Roma, Zirkzee resta il grande obiettivo: costo fissato sui 30 milioni di euro

Joshua Zirkzee continua a essere l'obiettivo numero 1 per l'attacco della Roma, a tre settimane dall'inizio della sessione invernale di calciomercato. Come riporta Calciomercato.it, il 24enne olandese ha chiesto da tempo la cessione al Manchester United ed è ora in attesa di un segnale da parte dei Red Devils, che evidentemente non hanno ancora deciso del futuro dell'ex Bologna e, in caso di cessione, vorrebbero monetizzare quanto più possibile. Per questo il costo resta fissato sui 30 milioni di euro, tra prestito ed obbligo di riscatto. Il ds giallorosso Massara, prima della gara contro il Celtic, aveva dichiarato: "Zirkzee ultimamente sta giocando e non è detto possa essere sul mercato. Meglio un giocatore più forte con caratteristiche complementari rispetto a quelle che abbiamo".
