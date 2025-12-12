Dybala, dall’Argentina sono sicuri: “A gennaio o a giugno, giocherà per il Boca”

Nonostante l'indizio social dei giorni scorsi, non accenna a placarsi la telenovela legata al futuro di Paulo Dybala. E dopo le parole del dt del Boca Juniors, Delgado, dall'Argentina continuano ad arrivare indiscrezioni in merito a un ritorno in patria della Joya. Ad alimentarle queste voci è stato anche Nico Ambrogi, esperto di mercato argentino, con un post su X: "A gennaio o a metà anno. Non si andrà oltre. Dybala giocherà per il Boca Juniors. Ci sono stati contatti". Il contratto del numero 21 con la Roma scadrà a giugno 2026 e al momento il rinnovo appare lontano.