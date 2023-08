Regno Unito, guasto tecnico all’aeroporto di Heathrow: tanti i voli in ritardo

Sono ore frenetiche e di attese infinite. La Roma sta continuando a lavorare serratamente per chiudere la trattativa che porti a Romelu Lukaku. In molti attendono l'esito positivo dei colloqui tra la dirigenza giallorossa e quella del Chelsea per capire quando il belga possa realmente approdare nella Capitale. Qualche ritardo in più potrebbe essere dovuto al caos aereo che sta bloccando i cieli del Regno Unito. Come riportato da La Repubblica, infatti, a causa di un guasto tecnico ai sistemi di controllo del traffico aereo, sono tanti i voli ad essere stati cancellati o ad essere in ritardo. La situazione, al momento, sembra poter tornare lentamente alla normalità. L'attesa continua. Il sogno di mercato della Roma è sempre più vicino.