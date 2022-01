Mayoral a casa a scopo precauzionale. Mourinho cambia l’allenatore in seconda

Lunedì 3 gennaio verranno comunicate le modalità di accesso per Roma-Juventus. Pellegrini è a disposizione per Milan-Roma

Serata di festa per i giocatori della Roma nella nottata di capodanno. Lorenzo Pellegrini, Cristante, Mancini, Rui Patricio e anche i giovanissimi Bove e Calafiori si trovavano al Rome Cavalieri, un famoso hotel di lusso, gustando una cena di alta cucina e divertendosi nel post serata, come nel caso del capitano, cantando qualche canzone al karaoke. Josè Mourinho e i suoi hanno optato per passare il capodanno nei modi più diversi, ma quello di Felix sicuramente è stato davvero Special. Il giovanissimo Primavera infatti ha avuto modo di trascorrere l’inizio del 2022, proprio insieme al tecnico portoghese.