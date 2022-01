Roma, Capodanno 2022: Mourinho a Trigoria con Felix. Pellegrini al karaoke

Buona fine e buon inizio: ecco come hanno deciso di passare l'ultimo giorno dell'anno i calciatori della Roma

Che sia un anno positivo e ricco di soddisfazioni se lo augurano i tifosi ma soprattutto il gruppo squadra. Josè Mourinho e i suoi hanno optato per passare il capodanno nei modi più diversi, ma quello di Felix sicuramente è stato davvero Special. Il giovanissimo Primavera infatti ha avuto modo di trascorrere l’inizio del 2022 , proprio insieme al tecnico portoghese: “Che questo nuovo anno possa trasformare tutti i vostri sogni in realtà, e i vostri sforzi in grandi traguardi” scrive il numero 64 sul suo profilo sotto una foto che li ritrae abbracciati e sorridenti insieme anche a Stefano Rapetti e Michele Salzarulo dello staff tecnico. La speranza di tutti, ma soprattutto del mister, è che quella didascalia si possa avverare in modo particolare proprio per Afena Gyan .

Gli altri giocatori invece, hanno deciso di passare il loro ultimo dell'anno quasi tutti con le rispettive famiglie o compagne, magari godendosi anche la compagnia di qualche amico. Lorenzo Pellegrini, Cristante, Mancini, Rui Patricio e anche i giovanissimi Bove e Calafiori si trovavano al Rome Cavalieri, un famoso hotel di lusso, gustando una cena di alta cucina e divertendosi nel post serata, come nel caso del capitano, cantando qualche canzone al karaoke. Leonardo Spinazzola e Jordan Veretout invece hanno preferito trascorrere questo inizio del nuovo anno a casa insieme ad amici come mostrano le storie postate dalle mogli. Più relax questa volta per Nicolò Zaniolo e El Shaarawy, entrambi si sono dedicati alla famiglia: il numero 22 giallorosso passa la serata in quattro (mamma, papà e sorella) in un ristorante stellato di pesce nel centro della città, mentre il Faraone, appena rientrato da Dubai, brinda a casa insieme al fratello Manuel. Anche Tammy Abraham e Mkhitaryan non fanno follie per l’ultima serata del 2021, lo dimostrano le loro foto insieme alle rispettive compagne.