Sacramento non è più il vice di Mourinho. Al suo posto c’è Foti

Lo Special One e il suo collaboratore si sono conosciuti dodici anni fa

Novità nello staff di Josè Mourinho. Dopo Roma-Sampdoria Joao Sacramento ha interrotto il suo rapporto con il club e non è più il vice-allenatore dei giallorossi. Al suo posto da ieri c'è Salvatore Foti. Mourinho e Sacramento si sono conosciuti dodici anni fa, quando Joao Sacramento mandò al tecnico portoghese un’analisi del suo modo di lavorare. "Molto interessante", disse lo Special One commentando quell’analisi sulla periodizzazione tattica (l’integrazione dell’allenamento fisico e atletico con il lavoro tattico e tecnico). Poi Sacramento ha fatto i suoi passi come assistente di Gary Speed e Chris Coleman nel Galles, di Ranieri e Jardim nel Monaco e di Bielsa e Galtier nel Lille. Fino a chiudere il cerchio, con la chiamata di Mou al Tottenham, nel 2019. Salvatore Foti ha già svolto il ruolo di collaboratore tecnico alla Sampdoria, al Milan e al Torino.