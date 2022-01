Milan-Roma, oggi riposo per la squadra di Pioli: i rossoneri in campo domani

Alla ripresa del campionato la Roma sarà ospite del Milan a San Siro il 6 gennaio alle 18:30

Dopo l'allenamento di ieri il Milan comunica sui canali ufficiali che la ripresa degli allenamenti della squadra di Pioli sarà nella giornata di domani. I giallorossi torneranno in campo questo pomeriggio mentre gli avversari potranno godersi ancora un giorno di riposo. L'ultima seduta di allenamento del 2021 per i rossoneri in vista della partita del 6 gennaioore 18:30 contro la Roma di Mourinho, è stata quella del 31 dicembre mattina a Milanello. Questo il programma svolto ieri: "Dopo una prima parte di attivazione muscolare in palestra, il gruppo è uscito sul campo esterno e sotto gli occhi del mister e dello staff ha svolto alcune esercitazioni tecniche e atletiche focalizzate sulla rapidità. Successivamente i rossoneri sono stati impegnati in una serie di torelli a tema, proseguendo con un lavoro sul possesso seguito dalla fase tattica prevista dal programma di allenamento. La partitella su campo ridotto ha concluso la sessione".