Materazzi vola da De Rossi per il Superclasico – FOTO

Questa notte tutti i riflettori saranno puntati sul Superclasico. Alle 2.30 italiane va in scena la semifinale di ritorno tra Boca Juniors e River Plate. In palio c’è la finale di Copa Libertadores, ma a Tevez e compagni servirà un’impresa per ribaltare il 2-0 del match d’andata. Anche De Rossi è entrato in extremis tra i convocati, recuperando a tempo di record dal doppio infortunio alla gamba destra che l’ha tenuto fermo per un mese e mezzo. Le possibilità che parta da titolare sono remote, ma a la Bombonera ci sarà comunque un spettatore speciale per l’ex capitano della Roma. Marco Materazzi è volato a Buenos Aires per assister al big match e per rincontrare un vecchio amico. Non a caso era anche sugli spalti dell’Olimpico il 26 maggio scorso nel giorno dell’addio ai colori giallorossi di De Rossi. Sul profilo Instagram dell’ex centrale dell’Inter c’è spazio anche per uno scatto con Daniel Pablo Osvaldo, ormai totalmente immerso nella sua nuova carriera da cantante.