Dieci partite senza vittorie. È il bilancio della Roma con Massa in campo. Un dato che pesa, e che ha già acceso i dubbi nell'ambiente giallorosso. La designazione del fischietto di Imperia non è piaciuta ai tifosi. Il precedente più recente brucia ancora: Como-Roma, l'espulsione di Wesley, decisione molto discutibile. A intervenire sulla scelta di Orsato è Graziano Cesari, ex arbitro oggi commentatore. Ai microfoni di Sportmediaset non usa mezzi termini: "La definirei conservativa". E spiega perché: "Mi aspettavo proprio uno tra lui e Marco Guida. Si tratta di un arbitro di grande esperienza, con un'ottima conoscenza dei giocatori e delle loro caratteristiche". Poi l'avvertimento: "Se la partita sale di tono a livello agonistico, potrebbe andare in difficoltà nella gestione del match. L'esperienza, il carattere e la lucidità possono sicuramente aiutarlo, ma anche questo è un aspetto da tenere in considerazione".