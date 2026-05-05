Mancini versione tifoso: canta “Lella” a squarciagola in panchina. Social divisi

Gianluca Mancini è stato uno dei protagonisti della sfida di ieri contro la Fiorentina. Il centrale giallorosso ha sbloccato il match nel primo tempo con il gol che ha indirizzato la partita, prima di lasciare il campo al 72esimo per fare spazio a Ghilardi. Una volta in panchina, Mancini non è riuscito a trattenere l’entusiasmo per la vittoria ed è stato ripreso mentre cantava a squarciagola insieme ai tifosi un noto coro della Curva Sud sulle note di "Lella", celebre brano di Lando Fiorini. Il video ha fatto rapidamente il giro dei social, dividendo però la tifoseria. C’è chi ha elogiato il suo attaccamento alla maglia con commenti come: "Appartenenza. Gianluca Mancini romanista ideale". Altri invece, la pensano in maniera diametralmente opposta: "Deve fare il tifoso o il difensore", scrive un utente, a cui fanno eco molti altri: "Ecco a Roma come si guadagnano i rinnovi". Mancini è infatti anche al centro del dibattito legato al rinnovo di contratto. Da una parte c’è chi lo considera uno dei pilastri di questa Roma; dall’altra, chi lo ritiene uno dei simboli delle difficoltà e dei fallimenti degli ultimi anni.