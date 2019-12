Mancini: “L’Inter merita di stare in vetta, peccato non ci sia anche la Roma a lottare per lo scudetto”

Dopo la 14esima giornata la Serie A può trarre un primo bilancio per quelli che sono gli obiettivi principali del campionato. A partire dalla vetta e la lotta scudetto in generale, che vede Inter e Juventus in netto vantaggio. Il ct dell’Italia Roberto Mancini, fresco di sorteggio a Euro 2020, ne ha parlato ai microfoni di ‘Radio Rai’: “Credo sia ancora presto per parlare di scudetto. L’Inter sta facendo benissimo, si merita di essere in cima. Dispiace che non ci siano in lotta anche Napoli, Roma, Milan e Lazio. Sarebbe stato tutto molto più avvincente”. Intanto i giallorossi, dopo il ko di Parma, si sono ripresi con due successi di fila contro Brescia e Verona, oltre a una qualificazione ai sedicesimi di Europa League ipotecata.