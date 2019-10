Mancini: “In campo non siamo condizionati dagli infortuni. Con Fonseca sto migliorando”

In una Roma che perde i pezzi a centrocampo e in attacco, la difesa comincia a dare garanzie e certezze. In particolar modo Gianluca Mancini sta crescendo in maniera esponenziale e contro la Sampdoria ha messo in campo una grande prestazione, supportata anche dai numeri. Il centrale classe ’96 si prepara a guidare i giallorossi anche domani sera in Europa League contro il Borussia Moenchengladbach, oggi ha preso la parola in conferenza stampa affianco al suo allenatore Paulo Fonseca.

MANCINI IN CONFERENZA STAMPA

Come va il tuo percorso con la Roma?

Il mio percorso è iniziato in maniera un po’ lenta, devo ancora capire tante cose di quello che mi chiede il mister. Sono contento di far parte di questa squadra e imparare tante cose nuove dal mister.

Come state vivendo questa situazione degli infortuni? Vi condiziona in partita?

No, non ci condizionano. Scendiamo in campo per dare il mister. Sono una serie di infortuni anche molto sfortunati. In questo momento siamo sfortunati, speriamo passi presto.

Non c’è la paura di andare in contrasto anche in allenamento?

No, lo dico per mia esperienza: ci alleniamo ad alta intensità, facciamo i contrasti giusti anche in allenamento. Giochiamo liberi. Se prendiamo botte e queste botte arrivano fratture non possiamo farci niente. È un po’ di sfortuna, speriamo che giri.

L’eventuale cambio di modulo e il passaggio alla difesa a 3 pensi possa valorizzarti?

Io ho avuto la fortuna di fare due anni in una difesa a 3, ho imparato concetti diversi. Ora sto imparando tante cose nuove a 4, mi trovo molto bene. Sarà il mister a decidere. L’importante sarà dare il massimo per provare a vincere questa partita

La difesa sta funzionando, nel pre-campionato avevamo conosciuto un’altra squadra. State crescendo voi come qualità e confidenza?

Magari all’inizio abbiamo cambiato tanti giocatori, il mister era nuova e ci diceva concetti a cui non eravamo abituati e abbiamo trovato difficoltà. Lavorando in settimana abbiamo migliorato questo aspetto, ma non dipende solo dai centrali ma da tutta la squadra. In partita ripieghiamo in 11, la fase difensiva comprende tutta la squadra così come quella offensiva.

Differenze tra Gasperini e Fonseca? Cosa hai imparato col mister?

Il gioco di Gasperini è un gioco che in Italia fanno in pochi, particolare, a uomo. Ci sono scalate ben precise. Con Mister Fonseca ho imparato a marcare a zona, anche se allo stesso tempo vuole che siamo aggressivi. Sono migliorato in questo. Quello che mi chiede il mister, se lo seguo e continuo a farlo, mi farà migliorare ancora di più.

Come sta? In allenamento si toccava l’inguine. Osservandola in campo, lei è un giocatore che comunica molto. È una sua caratteristica o le è stato detto di farlo dal mister?

All’adduttore non c’è nessun dolore. Ho sempre avuto questa cosa di parlare in campo, non riesco a stare zitto. Il mister mi aiuta anche in questo, mi ha fatto capire che un difensore in campo deve parlare per aiutare i compagni. È una cosa che mi ha chiesto e che voglio fare perché aiuta la squadra a migliorare.