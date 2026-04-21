Il momento della stagione non impedisce a Gianluca Mancini di festeggiare i suoi 30 anni. Il centrale giallorosso, nato il 17 aprile, ieri sera ha festeggiato il compleanno insieme ad amici e compagni di squadra. Tra i presenti Lorenzo Pellegrini (seduto accanto a lui), Bryan Cristante, Stephan El Shaarawy e Pierluigi Gollini (posizionati invece su un altro tavolo). Immancabile anche la presenza dell'ex Spinazzola, da sempre molto legato al "blocco azzurro" della Roma. Mancini si è goduto quindi un momento di relax traballerine e canzoni cantate a squarciagola, una su tutte "La donna cannone" di Francesco De Gregori. Questa mattina poi il ritorno in campo a Trigoria per preparare al meglio la trasferta di Bologna. La Roma ha sempre meno speranze di centrare l'obiettivo quarto posto ma nulla è ancora perduto.