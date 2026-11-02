L'unico precedente stagionale con il 'third kit' risale al 3-3 di Napoli di dieci giorni fa, con Balerdi protagonista assoluto: domani sarà in panchina
Manchester United-Roma, in curva è pronta una coreografia per la squadra di Carrick
Manca sempre meno a Manchester United-Roma, sfida valida per la quarta giornata della League Phase di Champions League e in programma domani sera all'Old Trafford con fischio d'inizio alle 21. Nel Teatro dei Sogni i giallorossi di Gasperini scenderanno in campo con la terza maglia, quella nera, indossata in questa stagione solamente nel 3-3 contro il Napoli al Maradona di dieci giorni fa. Quella sera protagonista assoluto fu Balerdi, che però domani salvo sorprese partirà dalla panchina. Gollini, invece, scenderà in campo con la maglia gialla. Classica divisa 'home' rossa per i padroni di casa, con il portiere in verde. Vestirà di celeste, infine, l'arbitro spagnolo Gil Manzano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA