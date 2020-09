Manchester United-Crystal Palace, Smalling neanche convocato

Chris Smalling è a tutti gli effetti ai margini del Manchester United. Il centrale inglese non è stato neanche convocato per la sfida dei Red Devils contro il Crystal Palace. Il difensore si allena a parte ormai da tempo e non fa parte del gruppo di Solskjaer. Ieri Fonseca ha parlato di lui in conferenza stampa: “Lo sento spesso, anche ieri (l’altro ieri, ndc) e penso che tra pochi giorni sarà qui”. Le due volontà però non coincidono con lo stato della trattativa, che resta ancora complicata.