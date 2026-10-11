Una Roma stoica si porta via un buon punto da Como. Stoica, perché al 55' Fabbri ha mandato sotto la doccia Malen per un fallo su Kaiki. Una decisione molto discutibile, che ha costretto i giallorossi a giocare in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo. I dubbi sono tanti. Il primo: Malen subisce un fallo prima del contatto con Kaiki e Fabbri concede il vantaggio. Il vantaggio però non si concretizza. A quel punto bastava tornare indietro e fischiare. Non lo fa, e tutto cambia: senza quel via libera il rosso non ci sarebbe mai stato. Ma c'è di più. Nell'intervento l'olandese colpisce anche il pallone. Due dettagli che rendono il rosso ancora più pesante da digerire. Il giallo, a conti fatti, sarebbe stata la scelta più corretta. Ma la Roma non si è arresa. Ha tenuto il campo, ha stretto i denti e, nonostante l'uomo in meno e un episodio che farà discutere a lungo, è riuscita a non subire gol. Un punto di carattere e sacrificio. La Roma di Gasperini è viva. E oggi a Como lo ha dimostrato. La corsa ai vertici continua. L'Inter è avvisata.