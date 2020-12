Locatelli: “Con la Roma in 10 dovevamo crederci di più”

Dopo il pareggio contro la Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo ha analizzato il match che i suoi hanno condotto per buona parte in superiorità numerica, non riuscendo comunque a portare a casa la vittoria. Queste le sue parole:

Delusi dal pareggio?

“Ci dovevamo credere di più perché poi la Roma è rimasta in 10 ma usciamo da Roma con un punto ed è importante anche questo perché potevamo perderla nelle ripartenze ma la squadra c’è”.

Cosa è mancato?

Quando arriviamo in zona gol dobbiamo essere più concreti perché dobbiamo fare gol, bisogna avere più cattiveria sotto porta.

La sfida con Pellegrini in chiave Europeo?

Lorenzo è un grande giocatore, è un bravo giocatore ed è sempre bello confrontarsi con giocatori del genere. L’Europeo è un sogno ma passa tutto dal lavoro col Sassuolo.