Lipsia-Leverkusen, inarrestabile Schick: settimo centro stagionale in Bundes – VIDEO

Ventinovesimo minuto di gioco alla Red Bull Area. Gol del Bayer Leverkusen con Bailey e Lipsia costretto a inseguire lo svantaggio. Tempo tre minuti e sale subito in cattedra Patrick Schick. Dopo aver dato spettacolo nel corso del primo tempo con dei lampi di classe importanti, l’ex romanista sale in cielo su un calcio di punizione e fissa di prepotenza il punteggio sull’1 a 1, mandando all’intervallo le squadre negli spogliatoi sul pari. E’ il settimo gol stagionale in Bundesliga per Schick che, dopo un avvio difficile, è riuscito a trovare ritmo e fiducia con Nagelsmann fino a diventare uno dei perni del reparto offensivo tedesco.