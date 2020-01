Lippi: “C’è anche la Roma per lo scudetto, sarà una lotta a quattro”

Marcello Lippi, campione del mondo con l’Italia nel 2006, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato della seconda parte di stagione che si aprirà nel weekend. Partendo dalle possibili operazioni di mercato, l’ex allenatore della Nazionale cinese dichiara: “Vidal sarebbe un grandissimo acquisto per Conte. Una garanzia immediata. Un assegno in bianco. L’Inter ne ha bisogno in mezzo, ha forza, esperienza. Ma le ultime giornate e la Supercoppa hanno detto che Lazio e Roma sono lì e se la giocano alla pari per lo scudetto: sarà una lotta a quattro, fino alla fine”.