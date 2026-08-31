I giallorossi del Gasp in campo con Soulé al posto di Rodrigo Mora

Redazione
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Gasperini chiaro: "A sinistra servono attaccante e terzino. Lulli bravo, ma non va caricato"

La Roma scende in campo per di nuovo di lunedì in questa seconda giornata di campionato. Dopo l'esordio super con la Fiorentina e il mercato ancora in corso, i giallorossi si affidano alla stessa formazione di sette giorni fa con una sola eccezione. In attacco c'è infatti Soulé al posto di Rodrigo Mora. In panchina Molina, Balerdi e de Roon.

Lecce-Roma, le formazioni ufficiali

LECCE (4-3-3): Falcone, Ndaba, Gaspar, Siebert, Veiga, Gorter, Coulibaly, Tiago Gabriel, Pierotti, Geubbels, Ngom.A disposizione: Bleve, Penev, Dembélé, Fatah, Fofana, Štulić, Berisha, N’Dri, Maleh, Gandelman, Ilić, Esteban, Gallo, Scott, Laerke.Allenatore: Di Francesco
Soulé Dortmund

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Soulé; Dybala, Malen.A disposizione: De Marzi, Gollini, Koulierakis, Castro, De Roon, Molina, Balerdi, Pisilli, Mora, GhilardiAllenatore: Gasperini.

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