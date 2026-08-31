Le sue parole: "Non so se sono un leader, tutti devono esserlo e siamo sulla buona strada"

Redazione
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Gasperini chiaro: "A sinistra servono attaccante e terzino. Lulli bravo, ma non va caricato"

Gaspar, difensore del Lecce, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida contro la Roma. Queste le sue parole:

GASPAR A DAZN

Come si fermano Malen e Dybala? "Giocando, elaborando bene. Come squadra dobbiamo stare attenti, la linea difensiva deve giocare semplice e stare attenti".

Quest'anno sarai sempre più importante per il Lecce. "Questa responsabilità è per tutti, dobbiamo fare sempre qualcosa per seguire gli obiettivi. Non so se sono un leader, tutti devono esserlo e siamo sulla buona strada".

US Lecce v Cagliari Calcio - Serie A

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