Gaspar, difensore del Lecce, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida contro la Roma. Queste le sue parole:

GASPAR A DAZN

Come si fermano Malen e Dybala? "Giocando, elaborando bene. Come squadra dobbiamo stare attenti, la linea difensiva deve giocare semplice e stare attenti".

Quest'anno sarai sempre più importante per il Lecce. "Questa responsabilità è per tutti, dobbiamo fare sempre qualcosa per seguire gli obiettivi. Non so se sono un leader, tutti devono esserlo e siamo sulla buona strada".