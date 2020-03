Le Iene lanciano la ‘Quarantena League’: per la Roma ci saranno Zappacosta e Pastore

Campionato fermo? Non c’è problema. Le Iene infatti hanno deciso di inaugurare la ‘Quarantena League’, un contest virtuale in cui i giocatori reali delle squadre di Serie A si sfideranno a colpi di FIFA2020. Per la Roma parteciperanno Zappacosta e Javier Pastore, che dovranno vedersela con avversari del calibro di Balotelli, Tonali, Immobile, Luca Pellegrini, Petagna e Cerci. E non è finita qui. In cabina di commento ci sarà il commento tecnico di Pardo, che verrà affiancato dall’ironia pungente della Gialappa’s Band. Al torneo parteciperanno anche alcuni calciatori che non sono più in attività, ma che potranno ritrovare grazie al videogioco l’agonismo passato. Pirlo, i fratelli Cannavaro, Marco Materazzi e Massimo Oddo sono soltanto alcuni dei tanti nomi comunicati da Le Iene, che si apprestano così a far ricominciare – seppur con modalità diverse – il grande circo calcistico.