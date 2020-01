Marco Parolo, centrocampista della Lazio, parla dopo l’eliminazione in Coppa Italia arrivata per mano del Napoli. La testa, però, è già a domenica quando i biancocelesti saranno ospiti della Roma per il derby della Capitale. Queste le parole del mediano a Rai Sport: “Per noi era importante venire a Napoli e fare la partita. Con questo spirito e voglia affronteremo il derby, la partita molto importante per noi. Daremo l’anima per vincerla”.