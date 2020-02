Lazio, Inzaghi: “In questi anni abbiamo alzato trofei, altri avrebbero voluto farlo al nostro posto”

La Lazio vince anche contro il Bologna e sale in testa alla classifica a quota 62 punti. Decisive le reti di Correa e Luis Alberto, anche se tra i protagonisti c’è senza dubbio Simone Inzaghi. L’allenatore biancoceleste ha mostrato la sua soddisfazione nel postpartita, rivendicando il suo lavoro nei quattro anni sulla panchina laziale: “Se mi aspettavo quest’estate di competere per lo scudetto? Probabilmente avrei detto che sarebbe stato difficile, ma alla fine del ritiro ero molto fiducioso e sapevo che avremmo potuto fare molto bene”. Sul percorso: “Sognavo di vincere lo scudetto quando sono arrivato qui? Abbiamo vinto due Supercoppe e una Coppa Italia in tre anni, quest’anno siamo in testa per merito. Abbiamo alzato dei trofei e magari qualcun altro avrebbe voluto farlo al nostro posto”.