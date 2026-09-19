Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggi contro la Roma. Queste le sue parole:

C'era da onorare Mazzola. Il cuore dell'Inter lo avete mostrato tutto. "Mi dispiace, un saluto a tutta la sua famiglia. E' una leggenda per l'Inter e per il calcio italiano. Tutta la forza alla sua famiglia. E' stato un grande. Il primo tempo è da cancellare, rivedere e migliorare. Non siamo stati in campo, l'atteggiamento non è stato quello giusto. Nel secondo tempo abbiamo cambiato mentalità e atteggiamento. Quando giochi questo tipo di partite se perdi un tempo si fa dura e devi rincorrere. Ci abbiamo provato, ma non siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Rimaniamo con questo punto, che è ottimo per il campionato e per quello che sta facendo la Roma".

Perché subite all'inizio e poi riuscite a rimontare? "E' una questione di atteggiamento, di preparare le partite in maniera corretta. Lo facciamo, ma dobbiamo rivedere come iniziamo le partite. Se rincorri si fa molto difficile".

E' pronto a salutare Messi? "Sarà una serata emozionante, da brividi, per quello che è stato per noi e per l'Argentina, per il calcio mondiale. Va via il calcio".

Quanto corre quest'anno? "Ho curato il corpo, il Mondiale per Club è stato un colpo durissimo e mi sono presentato in una maniera non corretta. Mi sono allenato tanto anche dopo il Mondiale, abbiamo sempre rincorso ma mi sono preparato bene e sono contento. La cosa più importante è l'Inter e darò sempre tutto".