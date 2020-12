Lady Dzeko e Pellegrini in visita alla casa famiglia: “A sostegno delle donne” – VIDEO

Continuano le iniziative della Roma a sostegno della cittadinanza romana, soprattutto in questo momento di feste natalizie. Sul profilo Twitter il club ha pubblicato un video di Amra Dzeko e Veronica Pellegrini in visita alla casa famiglia “Il Giardino dei Ciliegi” (centro Ceis per donne vittime di violenza alla Montagnola) nell’ambito del progetto “Amami e basta” contro la violenza sulle donne. Queste le parole della moglie del bomber bosniaco: “Abbiamo visitato con Roma Cares il centro anti violenza Ceis. Abbiamo salutato le donne presenti con i loro bambini, siamo venute con Babbo Natale che ha portato loro i regali. Abbiamo passato un po’ di tempo insieme e ci hanno raccontato le loro storie. Essendo così fortunata, avendo casa e famiglia, senza problemi, mi è venuto da piangere perché non è giusto che io ho tutto e loro si sono trovate in questa situazione. Siamo qui per aiutarle ad uscire da questa situazione terribile, per dar loro coraggio. Siamo qui anche per mandare un messaggio importante. E’ stato un onore per noi quando Roma Cares ci ha contattate per portare avanti questo importantissimo progetto contro la violenza sulle donne. Dobbiamo sempre attirare l’attenzione, fare sempre meglio e di più”