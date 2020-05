La Roma sostiene la giornata internazionale contro omofobia, lesbofobia, bifobia e transfobia – FOTO

Oggi si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia (o IDAHOBIT, acronimo di International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia). Questa è una ricorrenza promossa e riconosciuta dall’Unione europea e dalle Nazioni Unite che si celebra dal 17 maggio 2004. L’obiettivo della giornata è quello di promuovere e coordinare eventi internazionali di sensibilizzazione e prevenzione per contrastare il fenomeno dell’omofobia, della bifobia e della transfobia. Anche la Roma, tramite il profilo profilo inglese Twitter, ha voluto appoggiare e sostenere questa speciale giornata.