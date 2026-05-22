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Verso Verona-Roma: out Pellegrini e Tsimikas

Mancano solamente due giorni all'ultima partita stagionale della Roma. Un match fondamentale contro il Verona in cui purtroppo Gasperini dovrà fare a meno di diverse pedine. Anche oggi Lorenzo Pellegrini si è allenato a parte (ancora da smaltire la lesione al flessore) mentre Tsimikas è vittima di una sindrome influenzale e non sarà al Bentegodi. La prestazione in crescendo nel derby potrebbe convincere Gasperini a preferire El Aynaoui a Koné. Intanto anche Mancini non è al meglio per un problema alla caviglia e si sta gestendo in questi giorni ma la sua presenza a Verona non è in dubbio. Il francese ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Lega Serie A: "So che è importante per la squadra e per la Roma qualificarsi in Champions League, e disputarla. E penso che quando lo farò o se lo faremo, o se avremo l'occasione di farlo, so che si ricorderanno di me perché posso entrare nella storia. So che è passato molto tempo dall'ultima volta".

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