La banca di Dybala e 'Se parlo di Roma non mi fanno tornare': Totti showman a Bari

Mancano solamente due giorni all'ultima partita stagionale della Roma. Un match fondamentale contro il Verona in cui purtroppo Gasperini dovrà fare a meno di diverse pedine. Anche oggi Lorenzo Pellegrini si è allenato a parte (ancora da smaltire la lesione al flessore) mentre Tsimikas è vittima di una sindrome influenzale e non sarà al Bentegodi. Due assenze che si aggiungono a quelle di Wesley (squalificato) e Ndicka (lesione muscolare). Domani la lista dei convocati per la partita più importante dell'anno, in attacco quasi sicuramente ci sarà il trio Dybala-Soulé-Malen.