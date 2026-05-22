La prestazione in crescendo nel derby potrebbe convincere Gasperini a preferire El Aynaoui a Koné. Il francese lavora in gruppo ma non è al top della forma così potrebbe partire dalla panchine scrive Ugo Trani su il Corriere della Sera. Oggi Koné svolgerà un ulteriore test per capire i progressi e aiutare Gasp nella scelta. Intanto anche Mancini non è al meglio per un problema alla caviglia e si sta gestendo in questi giorni ma la sua presenza a Verona non è in dubbio.