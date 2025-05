La Roma si muove per Allegri, ci pensa anche il Napoli. Rebus sul rinnovo di Svilar

Resta Massimiliano Allegri il nome che più di tutti agita e colora i sogni dei tifosi della Roma, che vorrebbero vedere lui in panchina come erede di Claudio Ranieri. Negli ultimi giorni ci sarebbero stati dei contati tra la società giallorossa e l'entourage dell'allenatore livornese che sembra ora la pista più calda. L'ex Juventus, fermo dallo scorso anno, è tra i big più cercati e difatti anche il Napoli ci pensa in caso di addio di Antonio Conte a fine stagione: De Laurentiis avrebbe infatti intensificato i contatti anche lui con Allegri. Claudio Ranieri chiuderà la sua stagione e prenderà il suo ruolo dirigenziale, o da consulente che dir si voglia. Niente soglio pontificio, come suggerisce ironicamente un poster comparso oggi a Testaccio. Più prosaicamente, la leggenda giallorossa è stata celebrata anche in un'altra opera del noto street artist Drugi. Intanto sir Claudio ha battuto anche Conte, eletto come miglior allenatore della Serie A 2024/25 dalle community di Panini e Aiac con il 58% dei voti.