Ranieri batte anche Conte: eletto miglior allenatore della Serie A da Panini e Aiac

La stagione della Roma è stata letteralmente salvata da Ranieri, tornato sulla panchina giallorossa per la terza volta in carriera. Ora, dopo ben 19 risultati utili consecutivi, i giallorossi possono ancora sognare la Champions e gran parte del merito è proprio di Sir Claudio che ha risollevato una squadra che era ad un passo dal baratro. Per i romanisti è già il nuovo Papa, mentre in giro per l'Italia ha ricevuto i complimenti e l'apprezzamento di molti altri: è stato eletto come miglior allenatore della Serie A 2024/25 dalle community di Panini e Aiac. Il successo è arrivato con il 58% dei voti nella finale contro Antonio Conte. Per l'occasione, ci sarà una speciale figurina del tecnico giallorosso per completare la raccolta Calciatori Panini e insieme al suo staff verrà premiato con il “Premio Panini - The Coach Experience” durante l’evento dedicato ai tecnici del mondo del calcio, che si terrà a Rimini dal 5 al 7 giugno.