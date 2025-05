Ranieri, il nuovo murale di Drugi: “Ci hai ricordato cosa significa essere romanisti”

A tre partire dal temine della stagione, la Roma è ancora in corsa per la Champions e lunedì andrà a Bergamo per continuare a sognare. Un epilogo inaspettato dopo un inizio di stagione in zona salvezza e gran parte del merito è proprio di Claudio Ranieri: oggi è stato eletto miglior allenatore della Serie A da Panini e Aiac e poco fa è arrivata anche la dedica dell'artista Drugi. Un nuovo murale - dopo quello comparso a Testaccio a metà novembre - accompagnato sui social da una didascalia piena di amore: "Grazie per aver trasformato i fischi in applausi. Grazie per aver ridato fiducia ad un’intero popolo. Grazie per averci ricordato il significato di essere romanisti. Hai scritto le pagine di calcio. Hai scritto le pagine di ROMA".