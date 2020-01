La Roma ritrova il gol allo Juventus Stadium a cinque anni dalla rete di Iturbe

L’ultima volta che il settore ospiti giallorosso aveva potuto esultare all‘Allianz Stadium era stata con il gol di Iturbe nella stagione 2014/2015. Dalla discutissima partita arbitrata da Rocchi ad oggi i giallorossi avevano sempre concesso alla Juventus il privilegio di concludere la partita a porta inviolata. Il gol di Cengiz Under oggi ha finalmente sbloccato questa striscia negativa, dopo 1935 giorni dall’ultima volta. In totale sono 456 i minuti di gioco passati prima del ritorno al gol della Roma allo Juventus Stadium.