La Roma ricorda il gol di Iturbe nel derby del 2015. L’argentino: “Sarà sempre un bel ricordo” – VIDEO

Sono passati esattamente 5 anni dal derby vinto 2-1 grazie al gol di Juan Manuel Iturbe e al colpo di testa di Yanga-Mbiwa a 5 minuti dalla fine. La vittoria quel giorno, 25 maggio 2015, regalò alla Roma la qualificazione diretta in Champions League con il matematico secondo posto in classifica. La società giallorossa, tramite il proprio profilo Twitter, ha voluto ricordare il primo gol del match, quello segnato dall’argentino su assist di Ibarbo. E proprio l’ex Porto, attualmente in forza al Pachuca, ha voluto commentare il video della sua rete: “Sarà sempre un bel ricordo“.