Otto anni fa la morte di Giorgio Rossi, storico massaggiatore della Roma che ha lavorato a Trigoria per 55 anni. Il club giallorosso lo ha ricordato con un comunicato sul sito ufficiale: "Il 23 settembre 2018 la Roma ci lasciava Giorgio Rossi, un pezzo della nostra storia. Dal 1957 al 2012, 55 anni al servizio della causa giallorossa: il tesserato con la più lunga militanza nella Roma. Si racconta che un giorno il presidente della Roma Franco Sensi, prendendo sotto braccio Aldair, lo condusse davanti a Giorgio Rossi e gli disse sorridendo: “Vedi, questo è il vero proprietario della Roma”. Un affettuoso attestato di stima che fa il paio con una felice definizione di Luciano Spalletti, che qualche anno più tardi lo avrebbe investito del ruolo di “presidente dello spogliatoio”. E si potrebbe andare avanti per ore, mettendo progressivamente in luce la sua straordinaria importanza. Massaggiatore, sì, ma anche padre, amico, confidente, complice, tutto. Giorgio non ha solo massaggiato i muscoli dei giocatori della Roma, ma ne ha anche accarezzato i cuori"