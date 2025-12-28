La Roma ricorda Fulvio Bernardini a 120 anni dalla nascita: “Stella luminosa”

Lo storico calciatore giallorosso è diventato un simbolo romanista tanto da intitolargli il centro sportivo di Trigoria

Ricorrenza speciale per la Roma che oggi ricorda Fulvio Bernardini a 120 anni dalla sua nascita. Lo storico calciatore giallorosso è diventato un simbolo romanista tanto da intitolargli il centro sportivo di Trigoria. La Roma lo ricorda, tramite un post pubblicato su X, con queste parole: "120 anni fa nasceva Fulvio Bernardini. Stella luminosissima della Roma di Campo Testaccio, modello di rigore morale ed etica sportiva, il "Dottore" ha incarnato l'essenza romanista. 303 presenze e 47 gol in giallorosso. Hall of Fame".