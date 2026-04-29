La Roma non conosce confini: Cobolli a Madrid firma la sciarpa di un tifoso – VIDEO

La Roma arriva ovunque, anche a Madrid. E questa volta, anche in un torneo di tennis. Protagonista è stato Flavio Cobolli, numero 13 del ranking ATP e grande tifoso giallorosso. Il tennista, dopo la vittoria contro Medvedev che gli è valsa l’accesso ai quarti di finale, si è reso protagonista di un gesto inatteso a fine partita. Dagli spalti, infatti, un tifoso gli ha lanciato una sciarpa della Roma e Cobolli non ha esitato: l’ha firmata e poi l’ha restituita al sostenitore. Non è la prima volta che il giovane azzurro si lascia andare a momenti di questo tipo legati ai colori giallorossi. Già a Monaco era stato protagonista di un siparietto diventato virale, con una foto dal sapore romanista insieme a Mats Hummels.