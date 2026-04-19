Un incontro che sa di Roma: Hummels e Cobolli si scambiano la maglia a Monaco – FOTO

Tennis e calcio si incontrano nel segno della Roma. A Monaco, al termine del torneo di tennis, si è verificato un incontro inatteso tra Flavio Cobolli e...Mats Hummels. Il tennista azzurro, protagonista di una grande settimana conclusasi con la sconfitta in finale contro Shelton, è da sempre un acceso tifoso giallorosso. Nonostante la delusione per l’ultimo atto perso, Cobolli ha potuto vivere un momento speciale con chi la Roma l’ha conosciuta da vicino, dentro e fuori dal campo. Presente sugli spalti per la finale, Hummels - ritiratosi nel 2025 dopo l’ultima esperienza in giallorosso - ha raggiunto il tennista al termine dell’incontro. Tra i due è andato in scena un simpatico scambio di maglie: Cobolli ha consegnato la sua da tennista, mentre il tedesco ha ricambiato con quella della Roma indossata nella scorsa stagione. A raccontare il momento è stato lo stesso tedesco sui social, con un tocco di ironia: “Grazie per questo. È la prima volta che faccio uno scambio di maglia con un tennista”. A chiudere il post, anche un affettuoso “daje”, che ha aggiunto un ulteriore tocco di romanità a un incontro già simbolico.