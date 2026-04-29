Roma, il rigore concesso al Psg alimenta i rimpianti per Budapest

Alzi la mano chi ieri non ha ripensato a Roma-Siviglia. Nella stellare sfida tra Psg e Bayern, infatti, il rigore concesso ai francesi dopo il richiamo del Var è sembrato decisamente meno netto di quello negato da Taylor a Budapest. Mancavano dieci minuti alla fine della partita e sul cross di Matic ci tocco evidente con la mano di Fernando. Niente rigore e niente Var. Il resto lo conoscete. Ieri sul cross di Dembelé, col punteggio sul 2-2, Davies tocca il pallone col braccio in area, stavolta dopo averlo sfiorato con la coscia, e ferma una possibile azione da gol per i padroni di casa. Risultato: Var, rigore e gol del 3-2, prima del 5-4 finale. Su una dinamica molto simile a quella della finale di Europa League di tre anni fa. Su X, alcuni tifosi romanisti rumoreggiano: "Senza quell'arbitraggio avremmo vinto una Europa League epica..."; "'Sto rigore lo hanno dato a tutti tranne a noi. Veramente incredibile...". Un errore difficile da dimenticare.