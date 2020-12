La Roma Femminile regala una maglia a Olivia: “Puoi sognare di indossarla in Serie A” – FOTO

Qualche settimana fa aveva fatto notizia la vicenda della piccola Olivia, la cui iscrizione, in un centro sportivo di Roma, era stata negata per via dell’assenza di un corso di calcio femminile. La bambina di sette anni è stata “consolata” anche dalla Roma Femminile, che le ha regalato una maglia autografata da tutta la rosa di Elisabetta Bavagnoli. Questo il tweet del club giallorosso: “Una maglia speciale per Olivia, autografata da tutte noi. Ora che il suo desiderio di giocare a calcio è stato accolto, può finalmente sognare di indossarla un giorno in Serie A“.