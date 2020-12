La Roma esulta, Villar: “Restiamo uniti”. Pellegrini: “Grande vittoria”

La Roma torna a vincere in campionato. Dopo la sconfitta col Napoli e il pareggio col Sassuolo, i giallorossi schiantano 5-1 il Bologna di Mihajlovic al Dall’Ara. Nel post partita sui social arrivano le esultanze di alcuni dei protagonisti. Come Villar, autentica rivelazione di questa prima parte di stagione e anche oggi tra i migliori in campo: “Restiamo uniti e vinciamo sempre”, le sue parole su Instagram.