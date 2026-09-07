Dodici mesi dopo la musica è cambiata. L'anno scorso la Roma faticava a segnare, quest'anno nelle prime tre partite i giallorossi hanno già trovato dieci gol. Lo stesso numero la passata stagione era stato raggiunto alla nona giornata il 29 ottobre. Un cambio di marcia sotto gli occhi di tutti e non segna solamente Malen. Sono cinque i marcatori diversi: oltre all'olandese hanno trovato il gol anche Soulé, Pisilli, Hermoso e Mora. Ma il dato più sorprendente è un altro. Erano ben 66 anni che la Roma non riusciva a raggiungere un bottino così alto dopo i primi 270 minuti. Bisogna tornare alla stagione 1960/1961, le immagini erano ancora in bianco e nero e i giallorossi avevano in bacheca un solo scudetto. Una vita fa. In quel caso le reti furono addirittura dodici: tre col Bari, sei con l'Udinese e altri tre contro il Torino. A fine anno la squadra allenata da Alfredo Foni arrivò quinta ma vince la Coppa delle Fiere. La speranza è poter alzare al cielo un trofeo che manca dal 2022 con Mourinho.