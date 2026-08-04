Facce serene e sorridenti: la società si gode il primo successo del ritiro gallese
Newport-Roma, c'è anche Ryan Friedkin: l'arrivo del vicepresidente giallorosso
La Roma si mette alle spalle il pesante ko di sabato contro il Cardiff e vince 1-4 contro il Newport. Passi in avanti e anche il vice presidente giallorosso Ryan Friedkin è soddisfatto in tribuna. Dopo il quarto gol dei giallorossi è stato inquadrato dalle telecamere di Dazn insieme al Ceo Galantic. Sorrisi per entrambi per la bella prestazione di Dybala e compagni. Ora serve l'accelerata sul mercato. Gasp non è soddisfatto: vuole altri 4 innesti. Il primo può arrivare dalla Spagna. D'Amico sta spingendo forte su Molina.
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