La Roma si mette alle spalle il pesante ko di sabato contro il Cardiff e vince 1-4 contro il Newport. Passi in avanti e anche il vice presidente giallorosso Ryan Friedkin è soddisfatto in tribuna. Dopo il quarto gol dei giallorossi è stato inquadrato dalle telecamere di Dazn insieme al Ceo Galantic. Sorrisi per entrambi per la bella prestazione di Dybala e compagni. Ora serve l'accelerata sul mercato. Gasp non è soddisfatto: vuole altri 4 innesti. Il primo può arrivare dalla Spagna. D'Amico sta spingendo forte su Molina.