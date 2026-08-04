Non c'è pace nelle amichevoli estive della Roma in Galles. Dopo la discussione di sabato tra Cristante e il duo argentino Dybala-Soulé, Paulo anche oggi contro il Newport è stato protagonista di una mini rissa. Al 68' l'argentino parte in solitaria palla al piede supera la linea del centrocampo e viene steso con un brutto intervento da dietro da da Evans. Si rialza subito e va a caccia del numero due della squadra gallese. Tutti i compagni di squadra lo vanno a difendere tra cui anche Bryan che prima va a muso duro da Evans e poi calma anche il nuovo arrivato Koulierakis che stava protestando animatamente con l'arbitro. Anche la panchina della Roma si alza subito in piedi e protesta, si accende una discussione al centro del campo che dura pochi secondi. Subito dopo Gasperini sostituisce Dybala (al suo posto Soulé). La sua uscita è stata anche accompagnata dai fischi dei tifosi presenti.