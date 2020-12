La Roma difende Pellegrini, Fienga: “Vicini a Lorenzo come calciatore e come uomo”

Caso definitivamente chiuso. Dopo le scuse arrivate direttamente nella giornata di ieri da parte di Lorenzo Pellegrini appena dopo il suo sfogo sui social, a prendere le parti del giocatore, come riporta La Gazzetta dello Sport, è anche la stessa Roma, attraverso le parole dell’amministratore delegato Guido Fienga: “Come società siamo vicini a Lorenzo, non solo come calciatore ma anche come uomo. Non è da tutti commettere uno sbaglio e ammetterlo subito, come è successo ieri, scusandosi con coloro che potessero essersi sentire offesi. Pellegrini lo ha fatto, a differenza dei tanti che negli ultimi tempi hanno usato delle parole vergognose nei suoi confronti e nei confronti della sua bella famiglia. Parole che prescindono dalle critiche e dalle valutazioni calcistiche, ma mirano solo a offendere l’uomo. Lorenzo è un patrimonio della Roma e un pilastro del nostro futuro. E siamo orgogliosi di lui, che ha sempre dato tutto, senza chiedere nulla in cambio”.

Pellegrini aveva utilizzato toni molto duri nei confronti di alcuni haters che lo avevano preso di mira sui social con alcuni messaggi che alludevano allo scarso impegno del giocatore. Il coinvolgimento anche della compagna, incinta e in attesa del secondogenito della coppia, aveva mandato il centrocampista su tutte le furie. Il caso sembra ora definitivamente rientrato: Pellegrini e la Roma andranno avanti insieme, nonostante i leoni da tastiera.